In Malta auf den Spuren der Europameisterin

Bei der Schwimm-Europameisterschaft in Belgrad (Ser) holte Vasiliki Alexandri ihre erste EM-Gold-Medaille. Die 27-jährige Solistin setzte sich in der Technik-Kür in beeindruckender Manier durch. Bei der Junioren-EM in Malta will es ihr eine Salzburger Nachwuchsathletin gleichtun. Linda Reiter (SU Abtenau) startet dort Sonntagabend im Duett mit Partnerin Viktoria Sobota.