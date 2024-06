Atemlos bis zur 63 Meter tiefen Nacht des Meeres

„Mich hat das Freitauchen viel über mich selbst und meine persönliche mentale Stärke gelehrt. Es hat mir auch gezeigt, was mein Körper kann und mir ein bewussteres Körpergefühl gegeben. Unter Wasser müssen wir uns zu 100 Prozent auf uns verlassen können, denn wir balancieren ständig am Rande“, erzählt Apnoetaucherin Christin Gerstorfer. Bereits mit zwölf Jahren tauchte die Badenerin 15 Meter in die Tiefe. Mit 16 übt sie den gefährlichen Extremsport auch professionell aus, seit 2022 nimmt sie an Wettkämpfen teil – und das ziemlich erfolgreich.