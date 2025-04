Polizei schießt Ehefrau von Weezer-Bassisten an

Als die Polizei am Tatort eintraf, weigerte sich Lauren-Shriner, ihre Waffe fallen zu lassen. Ein Beamter schoss daraufhin und traf sie in die Schulter. Nach der Schießerei zog sich die Schriftstellerin in ihr Haus zurück, stellte sich jedoch später der Polizei und wurde – so berichten es jedenfalls einige Medien – gemeinsam mit ihrem Kindermädchen festgenommen.