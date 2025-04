Willis-Tochter macht seltenen Kommentar zu Kutcher

Vor 13 Jahren wurde die Ehe von Demi Moore und Ashton Kutcher geschieden. Seither scheint es so, als wollten die Schauspielerin und ihre drei Töchter die Erinnerung an die gemeinsamen sieben Jahre löschen – in dem sie einfach nicht mehr öffentlich darüber reden. Umso erstaunlicher ist es jetzt, dass Tallulah Willis sich auf Social Media jetzt über ihren Stiefvater äußerte.