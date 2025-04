NBA: Raptors-Sieg im letzten Heimspiel der Saison

Toronto bestritt gegen die Hornets die 80. Begegnung der Saison. Das 126:96 war der 30. Sieg und der höchste vor eigenem Publikum. Am 26. März hatten die Kanadier bei den Brooklyn Nets ebenfalls mit 30 Punkten Differenz (116:86) gewonnen. Das Spieljahr 2024/25 geht für die Raptors in Texas zu Ende. Am Freitag ist Toronto bei den Dallas Mavericks zu Gast. Am Sonntag geht es zum Abschluss gegen Pöltls ehemaligen Arbeitgeber San Antonio Spurs.