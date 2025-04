Auch eigene Mitarbeiter müssen über Seuchenteppich

Im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel wurden bereits vor offizieller Verlautbarung von MKS Biosicherheitsmaßnahmen gesetzt. „Wir sind in ständigem Kontakt mit den Kollegen der ungarischen Nationalparkverwaltung“, schildert Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner. Wir haben das Stallareal bei unseren Graurindern in Apetlon schon vor rund einem Monat abgesperrt, damit dort keine Fremden mehr hingehen können.“