Marco Rossi knackt besondere Marke in der NHL

Marco Rossi hat als erst vierter Österreicher über 100 Scorerpunkte in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gesammelt. Diese Marke knackten vor ihm nur Thomas Vanek (789), Michael Grabner (276) und Michael Raffl (179). Rossi steuerte beim 8:7-Sieg nach Verlängerung seiner Minnesota Wild gegen die San Jose Sharks am Mittwochabend zwei Assists bei, womit er nun bei 101 NHL-Scorerpunkten hält. In der laufenden Saison sammelte er schon 60 Scorerpunkte (24 Tore, 36 Assists).