Es wird ernst! Norweger zittern nach Untersuchung

Nach Bekanntwerden der Manipulationen am Ende der nordischen Ski-WM in Trondheim wurden die beschlagnahmten Anzüge in einem Safe sicher verwahrt. Am Mittwoch wurden sie nun erstmals offiziell untersucht, wie der norwegische Sender „NRK“ berichtet. Eine britische Firma wurde vom Weltverband mit den unabhängigen Ermittlungen im Zuge des Anzugskandals beauftragt.