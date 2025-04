Behörde strich Sozialgeld, weil Handy kaputt war

Wer sich für einen Job vom Arbeitsmarktservice (AMS) bewirbt, sollte Handy oder Computer haben, sonst könnten Sozialleistungen gestrichen werden. Das zeigt ein aktueller Fall des Bundesverwaltungsgerichtes. Demnach bezog ein im Bezirk Braunau lebender Mann seit 2017 mit kurzen Unterbrechungen Notstandshilfe. Das AMS wies den Arbeitslosen im Oktober 2024 an, sich für eine Stelle als Versandmitarbeiter bei einer Salzburger Firma in Neumarkt am Wallersee zu bewerben. Dies tat er auch.