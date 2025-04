Urlaub, Gesundheit: Was Österreichern wichtig ist

Geld wird vorwiegend in das Reisen investiert

Abgefragt wurde weiters, für was Herr und Frau Österreicher heuer ihr Geld ausgeben möchten. Mit 55 Prozent steht das Reisen klar an erster Stelle. Angesichts wirtschaftlich unsicherer Zeiten wollen 38 Prozent in Geldanlagen investieren. Und 35 Prozent stecken ihr übriges Geld in das Eigenheim. Auf dem letzten Platz stehen Luxusgüter. Für diese wollen bzw. können nur zehn Prozent Geld in die Hand nehmen.