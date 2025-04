Zwischen den Meeren

Ausklang am Strand

Wobei: Küste ist ja auch Natur. Wir schlagen unser letztes Lager am 25 km langen Sandstrand von Paestum in der sympathischen Area di Sosta Gli Eucalipti auf. Die weltberühmten griechischen Ausgrabungen in unserem Rücken streifen wir bloß mit einem Blick, wir bleiben lieber direkt am Meer. Die Hunde haben Spaß am Strandfrisbee mit Abkühlung, mir reicht es, die Zehen in den Sand zu stecken. Am liebsten aus dem Liegestuhl mit einem kühlen Limoncello in der Hand und Blick auf die Amalfiküste im fernen Dunst. Ciao, bis zum nächsten Mal!