Ukraine-Hilfe: „Härtefälle werden nicht weniger“

„Ich weiß, was es bedeutet, in einer schweren Situation Hilfe zu bekommen“, sagt Yuliia Malchevska. Als der Krieg in ihrer ukrainischen Heimat losging, saß sie einige Zeit mit ihren Kindern in einer russischen Besatzungszone. „Erst nach Wochen konnten wir flüchten. Und wenn ich unterwegs nicht Hilfe bekommen hätte, wäre ich nie in der Steiermark angekommen. Und auch hier konnte ich nur Fuß fassen, weil ich Unterstützung bekam“, sagt sie.