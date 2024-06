86-Jährige leblos in Bach bei Feldbach gefunden

Spaziergänger fanden am Donnerstagabend in einem Bachbett bei Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) eine reglose Frau. Sie zerrten sie aus dem Wasser und versuchten sie zu reanimieren – doch der angeforderte Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen. Sie dürfte bei Gartenarbeiten in den Bach gestürzt sein.