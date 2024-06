Bruckner träumt an der Orgel – und rappt

Schon der Rahmen ist einzigartig: Die Musikschule der Stadt Linz vergab fünf Aufträge an Komponistinnen und Komponisten, darunter so renommierte Namen wie Kurt Schwertsik oder Otto Lechner. Die fünf Uraufführungen mit Bezug zu Anton Bruckners Musik wurden von Musikschülern – Orchester und Solisten – im Linzer Brucknerhaus in einem fulminanten Konzert aus der Taufe gehoben. Dirigent Ingo Ingensand steuerte als Zugabe auch noch ein Werk aus seiner Feder bei.