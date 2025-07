Aus für Kurhaus könnte noch viel früher kommen

Der „Krone“-Bericht über die Schließung des Rehazentrums für Eisenbahner und Bergbauleute in Bad Schallerbach schlägt nicht nur im Kurort hohe Wellen. Laut der Generaldirektion der BVAEB (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau) sollen demnach Ende 2026 die Lichter ausgehen.

Stimmung am Tiefpunkt

In Personalkreisen wird aber gemunkelt, dass schon viel früher Schluss sein könnte. Viele der Mitarbeiter würden sich schon um neue Jobs umsehen, Nachbesetzungen sind angesichts des absehbaren Endes kaum möglich. Und ohne ausreichend Personal kann in der Gesundheitseinrichtung der Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Stimmung in der Belegschaft ist daher wenig überraschend miserabel.

Vom Therapeuten bis zum Techniker

Rund 90 Mitarbeiter aus den Bereichen Physiotherapie, Ernährungsberatung, Küche, Reinigung oder Haustechnik oder Verwaltung sind von der Schließung betroffen. Besonders sauer stößt ihnen aber auf, dass ihnen kaum Perspektiven angeboten werden. Auch der Besuch hochrangiger BVAEB-Führungskräfte aus Wien vor wenigen Tagen hat an der negativen Stimmung nichts geändert.