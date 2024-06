Nehammer zu EU-Kommission: „Mehr Pragmatismus“

Der Bundeskanzler verteidigte die Zusammenarbeit von Christ- und Sozialdemokraten und Liberalen bei dem EU-Personalpaket. Im Parlament gehe es darum, eine tragfähige Mehrheit zu finden. „Das war zwischen Sozialdemokraten, Europäischer Volkspartei und Liberalen am besten möglich, mit der Fraktion, wo (Italiens Ministerpräsidentin) Giorgia Meloni drinnen ist, am schwierigsten“, so Nehammer. Meloni hatte den Deal zwischen den drei Parteien scharf kritisiert und sich bei der Wahl von der Leyens enthalten.