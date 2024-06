Supermarkt auf Landstraße im Visier der Behörden

„Dies ist absolut unzulässig“, meinte wenig verwunderlich der Bürgermeister bei seiner Anfragebeantwortung in der Sitzung am Donnerstag. Es gebe zwar Sondergenehmigungen, aber um eine solche, für die auch eine Zustimmung des Grundeigentümers – also die der Stadt – notwendig wäre, wurde nie angesucht.