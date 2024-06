Larissa Marolt genießt Auszeit im Bikini

„So a fesche Frau!“

Dass sie darin einfach eine fantastische Figur macht, versteht sich fast von selbst. Immerhin gewann sie 2009 ja die allererste Staffel von „Austria‘s Next Topmodel“ und mischte danach auch Heidi Klums „Germany‘s Next Topmodel“ auf. Mittlerweile hat sich Marolt auch als Schauspielerin einen Namen gemacht, spielte unter anderem in „Sturm der Liebe“ und „Blutige Anfänger“ mit.