Erste Asylwerber erhalten Bezahlkarte ab 15. Juli

Mitarbeiter schon eingeschult

Demnach wurden diese Woche Mitarbeiter in den Asylquartieren geschult, in der ersten Juliwoche ist die Implementierung der nötigen Software und die Übermittlung der Karten an die Quartierbetreiber geplant. Ab 15. Juli sollen dann die Karten an die ersten Asylwerber ausgegeben werden. In der ersten Pilotphase sind die Bewohner im Bundesbetreuungszentrum Bad Kreuzen und in sieben Grundversorgungszentren der Region Steyr betroffen.