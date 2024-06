Ring lässt nicht nur in Spielberg Kassen klingeln

Ausnahmezustand im Murtal. Wieder einmal. Die Gastspiele der Formel 1 am Red Bull Ring markieren alljährlich den Höhepunkt des Rennkalenders. Welch Motor die Rennstrecke für die gesamte Region, ja für ganz Österreich ist, belegte eine unlängst präsentierte Studie, die das Land Steiermark in Auftrag gegeben hat. Demnach wurden von 2013 bis 2023 durch die Ausgaben der Besucher am Ring und die in der Region getätigten Investitionen Umsätze in der Höhe von 1,07 Milliarden Euro in Österreich (671 Millionen davon entfallen auf die Steiermark) getätigt! Allein im Vorjahr wurden bei der Formel 1, MotoGP und DTM Umsätze in der Höhe von 176 Millionen Euro erzielt.