Neuerlich „Land unter“ in der Steiermark

Große Regenmengen hat es laut den Einsatzorganisationen vor allem in Graz und dem Bezirk Graz-Umgebung gegeben. So steht etwa die Freiwillige Feuerwehr Grambach seit Stunden im Einsatz: „Die Straße durch das Ortsgebiet von Grambach ist zurzeit wegen Hochwasser gesperrt“, informierten deren Mitglieder Donnerstagmorgen in einem Facebook-Posting.