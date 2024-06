Deutschfeistritz: 50 Personen wurden gerettet!

Pflegeheim evakuiert

Als zweiter Hotspot neben der Region nördlich von Graz kristallisiert sich der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und hier insbesondere das Einzugsgebiet der Laßnitz heraus, so Eitner. In Neudau musste ein Pflegeheim mit 40 Bewohnern evakuiert werden. Auch in Deutschfeistritz können 18 Menschen noch nicht in ihr Zuhause zurück.