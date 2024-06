65-Millionen-€-Investition räumt gelben Sack auf

Leere Joghurtbecher, Plastiksackerln, Obsttassen, Milch- und Getränkeverpackungen, Luftpolsterfolien, Tuben, Flaschen – all das darf den Weg in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack finden, der ein Puzzleteil beim Abfallrecycling darstellt. Doch: Wo landet der Müll dann eigentlich?