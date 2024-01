Müllbranche ist das Image der „Dreckfinken“ los

Die Zufahrt zum Ökopark in Herzogsdorf/Gerling, an der die Fahrzeuge gewogen werden, ist am frühen Nachmittag fast so etwas wie ein Verkehrsknotenpunkt direkt neben der Bundesstraße B 127. „Viele unserer Lkw kommen um diese Zeit von ihren Sammeltouren retour“, sagt Jürgen Humer-Zellinger, der eine gelbe Warnschutzjacke trägt und drei Sachen gleichzeitig zu machen scheint, so wie er unter Strom steht.