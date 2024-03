Gelber Sack könnte die Sammelzentren verdrängen

Strafen für nicht recyceltes Plastik

Fakt ist, dass Österreich seit 2021 für jedes Kilo nicht recycelten Plastikmüll 80 Cent an die EU zahlen muss – bisher waren das 220 Millionen Euro. „Wir wollen, dass beide Sammelmethoden parallel erhalten bleiben. Im momentanen Vorgehen sehen wir einen Angriff auf die ASZ in Oberösterreich“, so Wohlmuth.