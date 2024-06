Mit drei Promille auf Balkon um sich geschossen

„Das tut aber letzten Endes nichts zur Sache“, schritt die Richterin ein, als der Angeklagte diesbezügliche Fragen an den zweiten Polizisten richtete. „Sie haben etwas Falsches gemacht“, hielt sie fest. „Schießen“ sei im Stadtgebiet nämlich so oder so nicht erlaubt und der Mann habe dafür bereits Sanktionen einstecken müssen: Die Waffe wurde ihm abgenommen sowie ein Waffenverbot über ihn verhängt.