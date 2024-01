Nachbarin in Angst: Mann schoss auf Balkon um sich

Ein 37-jähriger Deutscher hat seiner Nachbarin am Neujahrstag in Innsbruck einen gehörigen Schrecken eingejagt! Der Mann stehe auf dem Balkon einer Wohnung in der Tschamlerstraße und schieße um sich, so die Mitteilung, die die Polizei gegen 16.30 Uhr erreichte. Im Nachhinein stellte sich die vermeintlich echte Waffe als Schreckschusspistole heraus.