Tourismus startet mit Schwung in die Sommersaison

Deutsche lieben Urlaub in Österreich

Zwei Drittel der Nächtigungen (6,2 Millionen) entfielen auf Urlauber aus dem Ausland, was einem Buchungsplus von 21,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mehr als die Hälfte davon (3,65 Millionen) stammte von Gästen aus Deutschland, die ihre Buchungen heuer um fast ein Drittel (plus 30,4 Prozent) verstärkten.