Orban hofft auf Trump bei Friedensverhandlungen

Es sei klar, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine „völlig inakzeptabel“ sei und das die Grundsätze der internationalen Beziehungen verletzt habe. „Aber mir geht es nicht um die Interessen der Ukraine oder Russlands, ich will vor allem, dass der Krieg beendet wird und es einen Waffenstillstand gibt. Am Ende geht es ja um eine neue europäische Sicherheitsarchitektur, in der wir friedlich leben können“, sagte der ungarische Regierungschef.