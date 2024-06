Ein Festspiel-Sommer mit geballter Frauen-Power

Anna Rosa Döller (rechts) spielte bis vor kurzem am Klagenfurter Stadttheater. Dagmar Bernhard brillierte bereits bei den Schloßspielen Kobersdorf und den Festspielen Wangen. Engagiert wurde sie aber schon in Deutschland – etwa am Staatstheater Braunschweig, am Apollo Theater Stuttgart und am Theater des Westens in Berlin.

(Bild: Reinhard Judt)