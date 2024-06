Einbrecher stahlen Bargeld, Drucker und Handys

Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht auf Samstag in Zirl im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ihr Unwesen: Die Täter drangen in ein Elektronikgeschäft ein, rissen die Überwachungskamera herunter und erbeuteten Bargeld, einen Drucker und Handys. Die Polizei hofft auf Zeugen.