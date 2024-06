22 Tote nach Angriff nahe IKRK-Büro in Gaza

Vertriebene leben in Zelten

In der Umgebung des IKRK-Büros leben Hunderte Vertriebene in Zelten. Angriffe in „gefährlicher Nähe humanitärer Einrichtungen gefährden das Leben von Zivilisten und Mitarbeitern des Roten Kreuzes“, schrieb die Organisation weiter. Die Standorte seien den Konfliktparteien bekannt und zudem „deutlich mit dem Emblem des Roten Kreuzes gekennzeichnet“.