„Wir glauben, dass unsere Mama ermordet wurde“

Am Mittwoch wurde in Linz die Leiche einer seit Herbst Vermissten gefunden. In einem „Feldgrab“. Der letzte Begleiter der Frau hat zugegeben, die Frau verscharrt zu haben. Nachdem sie in seiner Wohnung an einem Drogenmix verstorben sein soll. Die Kinder des Opfers bezweifeln diese Unfallversion.