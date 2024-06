Kanalgelder entzweien Gemeinde und Ex-Amtmann

Mehr als 30 Jahre lang war Franz Kiss der Amtsleiter in Jois. Vor ein paar Jahren ging er in Pension. Nun übt er Kritik an seinem ehemaligen Arbeitgeber. Grund dafür ist eine Erhöhung der Kanalgebühren. Für Kiss ist die Anhebung nicht nachvollziehbar. Denn laut seiner Berechnung müsste im Bereich des Kanals noch ein Überschuss vorhanden sein. Kiss hat sich dazu die Rechnungsabschlüsse der Gemeinde von 2015 bis 2023 angeschaut und herausgerechnet, welche Summen im Bereich des Kanals eingenommen und ausgegeben wurden.