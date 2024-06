Ein Toter und zwei Verletzte bei Motorradunfall

In Ramingstein (Lungau) ist am Freitagvormittag ein Motorradlenker aus der Steiermark ums Leben gekommen. Der 58-jährige Mann geriet in einer langgezogenen Linkskurve auf das rechte Straßenbankett und streifte einen Straßenpflock. Der Biker kam zu Sturz und schlitterte in eine entgegenkommende siebenköpfige Motorradgruppe.