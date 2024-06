100 Tage bis zur Wahl: Was uns im Herbst blüht

Die Favoritenrolle ist klar: Seit nunmehr 19 Monaten liegt die FPÖ in den Wahlumfragen stabil auf Platz 1, in den beiden bisher im Juni durchgeführten Umfragen erreichte sie laut APA-Wahltrend durchschnittlich 27 Prozent. Dahinter liefern sich SPÖ und ÖVP ein knappes Rennen um Platz 2, beide liegen aktuell bei 22,5 Prozent. In den einzelnen Umfragen hat aber die SPÖ seit Monaten immer leicht die Nase vorn.