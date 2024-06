Diese Kleinparteien wollen im Herbst antreten

Acht Listen traten 2019 an

Bei der vergangenen Nationalratswahl 2019 traten bundesweit acht Listen an, am Einzug gescheitert sind die Liste JETZT des früheren Grünen Peter Pilz, die KPÖ und „Der Wandel.“ Fünf weitere Listen traten in einzelnen Bundesländern an, darunter die Bierpartei in Wien.