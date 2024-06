Nach EU-Wahl: Wirbel um die Meinungsforscher

Wie viel Prozent dürfen's denn sein? 30 oder 25, 23 oder 19? Die Meinungsforscher geraten nach dem Wahlabend einmal mehr in den Fokus der Kritik. Die FPÖ seit Monaten in allen Umfragen weit voraus – für Nationalrat und EU-Wahl –, am Ende siegten sie knapp vor der ÖVP, die SPÖ auf Platz drei.