Langfinger schon wieder vor Gericht

Im Prozess am Donnerstag bekannte sich der 34-Jährige nicht schuldig und verwies auf Ungereimtheiten in den Retourlisten: Einmal sei er im Urlaub gewesen, ein andermal zum Zeitpunkt der Retourenannahme in der Pause und ein weiteres Mal habe er einen Anwaltstermin gehabt. „Warum haben Sie dann in einem Gespräch mit der Geschäftsleitung gesagt, sie würden für den Schaden aufkommen und sich zur Einbehaltung ihres Gehaltes bereit erklärt?“, will Richter Martin Mitteregger wissen. „Ich habe Vorstrafen, bin auf Bewährung und leide an Krebs und HIV. Ich dachte, dann beiß’ ich halt in den sauren Apfel.“