Disconacht dreier Geschwister endete vor Gericht

Mit der Folge, dass der junge Partygast von den Beamten am Boden fixiert wird. Vor Gericht schildert der 24-Jährige die Szenen wie folgt: „Ich sagte dem Beamten immer wieder, dass ich keine Luft mehr bekäme und klopfte mehrmals mit der Faust gegen das Gesäß des Polizisten. Ich geriet in Panik, weil ich an einem Herzfehler leide. Und in einer so stressigen Situation kann das heikel werden“, schildert er die bangen Momente.