300 Kilo verdorbene Lebensmittel in Lkw entdeckt

Hühnerfleisch 13,3 Grad warm

Beispielsweise wurden bei den Tiefkühlknödel nur eine Temperatur von minus 0,7 Grad gemessen. Oberflächenmessungen am Hühnerfleisch ergaben sogar Temperaturen von bis zu plus 13,3 Grad, was weit über der zulässigen Höchsttemperatur für den Transport von Tiefkühlwaren liegt. Alle Lebensmittel wurden demnach entsorgt und dem Lenker die Weiterfahrt untersagt.