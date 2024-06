Stonehenge ist nach Farbattacke wieder sauber

Stonehenge wieder für Besucher geöffnet

„Unsere Experten haben es schon geschafft, das orangefarbene Pulver von den Steinen zu entfernen, weil wir wirklich Sorge hatten, was passieren würde, wenn sie mit Wasser in Berührung kämen“, sagte der Chef von English Heritage, Nick Merriman, der BBC am Donnerstag. Die Stätte sei wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. In der Nacht auf Freitag soll wie geplant die Sommersonnenwende gefeiert werden.