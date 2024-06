Polizei veröffentlicht Mugshot von Timberlake

Stoppschild überfahren

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Dienstag kurz nach Mitternacht in dem Nobelort etwa 150 Kilometer östlich der Millionenmetropole New York City. Timberlake habe unter anderem ein Stoppschild überfahren und sei daraufhin von einer Streife angehalten worden, heißt es in dem Bericht.