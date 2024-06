Video zeigt Timberlakes Alko-Fahrt im Nobelort

Mit Freunden in Hotel gefeiert

Timberlake hatte, bevor er sich mutmaßlich alkoholisiert an das Steuer seines BMW setzte, mit Freunden im American Hotel gefeiert. Sag Harbour befindet sich in den berühmten „Hamptons“, wo die Schönen und Reichen gerne Urlaub machen – oder sich auch einen Zweit- oder Drittwohnsitz einrichten, wie etwa Billy Joel, Julie Andrews oder Alec Baldwin.