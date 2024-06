Zum Trainingslager ging es sogar nach Australien

Seit Monaten trainieren die beiden 21-Jährigen intensiv, um sich einen Sieg zu sichern. Jonas Lev war Ende Mai sogar am anderen Ende der Erde. „Wir waren eineinhalb Wochen in Melbourne, dort gab es einen internationalen Probe-Wettkampf. Da lernst du dich in Stresssituationen kennen“, lacht Jonas Lev.