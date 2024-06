Neuer Rektor: Dreiervorschlag des Senats liegt vor

An erster Stelle steht in dem Vorschlag der Geologe Bernhard Fügenschuh (61), der derzeit Vizerektor für Lehre an der Universität Innsbruck ist. Er sei von Beginn an Favorit des Senates gewesen, heißt es. Auf Platz zwei wird der Wirtschaftswissenschafter Markus Walzl (49), ebenfalls von der Universität Innsbruck, genannt. Der deutsche Moraltheologe Jochen Sautermeister (49) schaffte es auf Platz drei. Man entschied sich in langen Diskussionen gegen den Physiker Hans-Peter Steinrück (65).