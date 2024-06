Gratis-Heimbringer von Sommerfesten gefordert

Polizei, das Land, Verkehrsverbund und Taxi-Unternehmer werben unter diesem Motto dafür, das Auto nach dem Alkoholkonsum bei Sommerfesten stehen zu lassen oder gar nicht erst mitzunehmen. Erwin Leitner, Fachgruppenobmann der Taxi-Unternehmer, will mit dem Land über kostenlose Heimbringerdienste von großen Festen sprechen. In vielen Orten gibt es bereits Kooperationen mit Veranstaltern, Leitner will diese weiter ausbauen.