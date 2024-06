Vollgas steht von Beginn an auf dem Programm

Abwarten bei Schierl

Bis dorthin soll sich auch der Kader entscheidend füllen. Nach wie vor offen ist, ob Torhüter Domenik Schierl in Lustenau bleibt. Beim gestrigen Trainingsauftakt war der Kultkeeper nicht dabei. „Die Entscheidung ist nach wie vor offen, ich kann auch nicht sagen bis wann sie fällt“, so Sportdirektor Mirco Papaleo. Dafür wird am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Lech der neue Co-Trainer bekannt gegeben. Wunschkandidat wäre Christoph Lessacher von Salzburgliga Klub SV Hallein gewesen. Der 34-Jährige sagte jedoch ab und will liebe in Salzburg bleiben.