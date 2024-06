DANKE an die vielen Spender für „Krone hilft“!

Aktuell ist für viele nicht klar, was die Versicherung an Schäden bezahlt; sofern es eine solche überhaupt gibt oder diese die Kosten übernimmt. Viele verzweifelte Steirer haben sich schon bei uns gemeldet. Denn „Die Krone hilft – Steiermark“ hilft so, wie es unsere Stärke ist. Rasch, effizient, so, dass wir die am ärgsten Betroffenen auch selbst kennen und wissen, was gebraucht wird. Gelder kommen zu 100% im Zuge unserer Aufarbeitung genau bei jenen an, für die sie gespendet worden sind. Jeder von uns könnte leider einmal in die Lage kommen, Hilfe von anderen zu benötigen. . .