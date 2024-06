FPÖ präsentiert Listen für Wahlen im Herbst

„Ziel ist der erste Platz“

Kunasek sagte in einer Einschätzung am Montag im Alexander-Götz-Haus in Graz, das Ziel bei der Nationalratswahl „ist und muss der erste Platz sein. Die Stimmung für blau ist so gut wie nie. Bei der Landtagswahl – wenn man Umfragen und Stimmungen glauben kann – müssten wir ebenfalls Erster werden.“